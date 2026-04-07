El uruguayo Zalazar (Braga) sigue lesionado y se perderá el partido contra el Betis

Zalazar, centrocampista 'charrúa' nacido en Albacete (España), hijo del exinternacional celeste José Luis Zalazar, se lesionó el muslo derecho el pasado 22 de marzo en un partido liguero contra el Oporto, lo que le llevó incluso a perderse los recientes compromisos con la selección de Uruguay.

Sin el máximo goleador del equipo -con 22 tantos-, Carlos Vicens señaló al delantero español Fran Navarro como posible alternativa para el choque con el Betis.

"Fran siempre acaba ayudándonos. Es un chico que, aparte de las habilidades que tiene con el balón, sin balón es muy trabajador, que nos ayuda mucho en la presión, y esto tenemos que tenerlo en cuenta", dijo el técnico mallorquín en rueda de prensa.

El Braga se enfrenta este miércoles al Betis en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga Europa, mientras que el de vuelta se disputará en La Cartuja el 16 de abril.