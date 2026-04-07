Flick: "Lamine Yamal puede cometer errores, pero siempre lo protegeré"

En la rueda de prensa previa al duelo de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid, el técnico alemán ha defendido a su pupilo después de que en el último partido de LaLiga abandonara contrariado el terreno de juego del Metropolitano, a pesar de la victoria (1-2) de su equipo frente al equipo ‘colchonero’.

"Lo que tenemos que entender es que Lamine tiene 18 años y es un jugador increíble. Cuando ves los partidos otra vez, ves que hace cosas increíbles. Solo tiene 18 años. Se marchó de cinco jugadores y casi marcó. Se fue frustrado. Es emocional y eso es bueno. Yo lo apoyo", ha reflexionado.

En este sentido, Flick ha opinado que "no todo lo que sucede alrededor del equipo tiene que generar ruido" y ha continuado elogiando al ‘10’ azulgrana, de quien ha dicho que "es un gran jugador, quizás el mejor en el futuro".

“Es un jugador fantástico y tenemos que entender que tiene 18 años. Puede cometer errores, como todo el mundo, pero yo siempre lo protegeré", ha concluido.