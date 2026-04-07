Lanús, campeón de la Sudamericana, visita al debutante Mirassol en la Copa Libertadores

Un triunfo para el club argentino en la primera jornada del grupo G será una ventaja para el partido de vuelta, mientras que el club brasileño tendrá que ganar en casa para mantener viva la ilusión de avanzar a octavos.

Los dirigidos por Mauricio Pellegrino llegan con una racha positiva frente a clubes brasileños, con dos empates y cuatro triunfos, de los cuales su última victoria fue en el icónico Maracaná de Río de Janeiro, donde se impuso a Flamengo por 3-2 en la final de la Recopa en febrero pasado.

En la Liga argentina el Granate ha ganado cinco partidos, empatado cuatro y perdido tres, en los doce encuentros disputados, con lo que se ubica en la sexta posición, solo tres puntos por debajo del Vélez, que está en la punta del Grupo A.

En cambio, el club del interior del estado de São Paulo no sale de su racha negativa tras una extraordinaria campaña que lo llevó a alcanzar el cuarto lugar del Brasileirão en 2025, lo que le dio paso por primera vez en su historia a la Libertadores.

Con cinco derrotas en las últimas jornadas, tres empates y solo una victoria en nueve partidos de la Liga brasileña, Mirassol está de colista en la clasificación con tan solo seis puntos, 19 menos que el líder Palmeiras.

Para el encuentro con los argentinos en la primera jornada de la fase de grupos, el técnico Rafael Guanaes se apoyará principalmente en Tiquinho Soares, su principal artillero, pero cuyo desempeño no ha sido destacado en la actual temporada, y en Reinaldo, para reforzar la izquierda.

Pero está en duda el volante Neto Moura, por dolores musculares.

Lanús liderará su ofensiva con Dylan Aquino y Walter Bou, pero sentirá la ausencia de Marcelino Moreno, quien continúa recuperándose de una lesión en el pie izquierdo.