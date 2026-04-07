Fútbol Internacional
07 de abril de 2026 - 16:54

Manchester United renueva a Harry Maguire hasta 2027

Harry Maguire prolongó su vínculo con Manchester United.
Harry Maguire prolongó su vínculo con Manchester United.201611+0000 GLYN KIRK

El Manchester United anunció este martes la renovación del defensor central Harry Maguire una temporada más hasta 2027, con opción a otra adicional.

Por ABC Color

Harry Maguire, de 33 años, terminaba contrato este verano con los “Red Devils”, pero el Manchester United está contento con su rendimiento en las últimas temporadas y ha decidido extender su acuerdo.

Lea más: Ramsey anuncia su retiro

El marcador central ha disputado 266 partidos con la camiseta del United desde que llegó en 2019 procedente del Leicester City a cambio de 87 millones de euros.

Esta temporada ha jugado veinte encuentros, marcado dos goles y repartido una asistencia. Si no ocurre ningún percance físico, Maguire tiene asegurado un puesto en la lista de Thomas Tuchel para el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

“Representar al Manchester United es el máximo honor. Es una responsabilidad que me hace a mí y a mi familia muy orgulloso cada día. Estoy encantado de seguir aquí y de seguir jugando delante vuestra para crear más grandes momentos juntos. Se puede sentir la ambición y el potencial de esta plantilla y la determinación que tenemos todos por seguir ganando títulos”, dijo Maguire.

En sus años en el United, Maguire ha ganado una FA Cup y una Copa de la Liga. Este año, el equipo va camino de clasificarse a la Champions League, después de un año de ausencia en competiciones europeas. EFE