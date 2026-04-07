Simeone, sin Giménez, Cardoso y Barrios en el último entrenamiento antes del Camp Nou

Ni el central uruguayo, con unas molestias físicas del encuentro del pasado sábado contra el conjunto azulgrana en LaLiga EA Sports, ni el centrocampista estadounidense, con una lesión muscular desde hace diez días, ni el internacional español, también con una dolencia muscular, se ejercitaron en la sesión matutina de este martes y serán baja para el partido de este miércoles.

En cambio, tanto Jan Oblak como Marc Pubill y Rodrigo Mendoza se entrenaron por segundo día consecutivo con el grupo, con lo que están disponibles para el duelo en el Camp Nou, tras superar sus respectivas lesiones.

La expedición del Atlético viajará esta tarde a Barcelona, donde quedará concentrado hasta el encuentro.