Trayectorias contrapuestas

El 11 de marzo de 2025, en Anfield, un Gianluigi Donnarumma heroico permitió en la tanda de penaltis a los de Luis Enrique superar los octavos de final contra los de Arne Slot, que hasta ese momento de la temporada se habían mostrado casi invencibles.

Aquella herida no ha terminado de cicatrizar en Liverpool -que con la inercia acabó, con muchas dificultades, por ganar la Premier- y el impulso que recibió el PSG le llevó a conquistar su primera Liga de Campeones y a convertirse en la referencia europea.

Sus caminos se cruzan ahora en cuartos, con la formación parisiense que parece haber recobrado el hilo conductor del pasado curso mientras que los 'reds' están inmersos en un océano de dudas.

Luis Enrique ha conseguido su objetivo de colocar al equipo en orden de batalla en el momento idóneo de la temporada. La serie en curso de cuatro triunfos consecutivos, inédita desde principios del año, la solvencia demostrada contra el Chelsea en octavos, la recuperación de Ousmane Dembélé, autor de tres goles en sus últimos cuatro partidos tras semanas de sequía y lesiones, la sensación de recuperación de su juego, apuntan en esa dirección.

El técnico español contará con el once de gala de las últimas semanas, que le ha permitido recobrar la estabilidad, con la sola ausencia de Bradley Barcola, lo que augura que Desiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia respaldarán al Balón de Oro en el ataque.

Y el duelo contra el Liverpool es una buena ocasión para confirmar su buen momento. A diferencia del año pasado, los franceses comparecen como favoritos mientras que los ingleses miran el duelo contra el campeón como el eslabón en el que relanzar una temporada que les enfrenta a todos los peligros.

Quinto de su liga, en peligro para disputar el año próximo la máxima competición europea, derrotados con estrépito el pasado sábado por el Manchester City (4-0) en la Copa, con un juego muy criticado, los de Slot se juegan mucho crédito en su acceso a semifinales por vez primera desde 2022, cuando fueron subcampeones.

Los de Anfield llegan al duelo con la bajas de Alisson Becker, que estará en el dique seco como mínimo hasta finales de abril, puesto que ocupará el exvalencianista Giorgi Mamardashvili y del centrocampista Wataru Endo, lesionado desde el pasado once de febrero.

En el apartado de dudas, Alexander Isak, fichaje más caro de la historia de la Premier League al pagar el Liverpool 150 millones de euros por su traspaso al Newcastle United, podría reaparecer en la convocatoria.

El suelo, que sufrió una fractura de tibia en diciembre, volvió a entrenarse el pasado jueves con el grupo, aunque no fue citado para el partido del sábado contra el Manchester City, pero Arne Slot, técnico 'Red', sembró la duda sobre su disponibilidad para sentarse en el banquillo el miércoles.

París SG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Zaïre-Emery, Joao Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

Liverpool: Mamardashvili; Gomez, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Ekitike; Wirtz

Árbitro: José María Sánchez Martínez (ESP)