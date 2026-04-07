Valverde y Ceballos, novedades en la lista de Arbeloa

Valverde, uno de los futbolistas más en forma del equipo madridista, se perdió por sanción la derrota en Son Moix y vuelve para este trascendental compromiso ante el campeón alemán, en tanto que Ceballos ha estado de baja desde que jugó los últimos minutos en el partido ante Osasuna en El Sadar, en el que fue protagonista negativo al perder el balón que acabó en el gol de Raúl García de Haro que dio la victoria al cuadro navarro.

Según el parte médico emitido en su día, Ceballos sufrió una “lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha” y ahora, recuperado, vuelve a la citación de Arbeloa, de la que se 'caen' los canteranos Manuel Ángel Morán, titular en Palma, y César Palacios.

Siguen de baja el meta belga Thibaut Courtois y el lateral zurdo francés Ferland Mendy y el delantero brasileño Rodrygo Goes, que siguen recuperándose de sus respectivas lesiones.

Porteros: Lunin, Fran González y Javi Navarro.

Defensas: Carvajal, Militao, Alaba, Trent, Asencio, Álvaro Carreras, Fran García, Rudiger y Huijsen.

Medios: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Ceballos y Thiago Pitarch.

Delanteros: Vinícius, Mbappé, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.