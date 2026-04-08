Fútbol Internacional
08 de abril de 2026 - 23:20

0-2 Olimpia vence con facilidad a Audax y se pone en cabeza del grupo G

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Santiago de Chile, 8 abr (EFE).- El Olimpia paraguayo inauguró la fase de grupos de la Copa Sudamericana con una tranquila y contundente victoria en el feudo de Audax Italiano, equipo que tuvo más la pelota y propuso más pero que pudo salir goleado por sus carencias defensivas y su inoperancia en ataque.

Por EFE

Los chilenos propusieron y no golpearon y los paraguayos al contrario, apenas propusieron pero fueron eficaces sobre todo en la primera parte, donde se adelantaron y cerraron el partido con goles de Lezcano y Alfaro.

Un marcador que pudo incluso ser más amplio si no hubiera sido por la fenomenal actuación del guardameta local, Tomas Ahumada, héroe pese a la derrota en el estadio Bicentenario, donde apenas se congregaron 3.500 espectadores.

Con esta victoria, Olimpia se sitúa en cabeza del grupo G de la Copa Sudamericana con dos puntos de ventaja sobre Barracas Central y Vasco de Gama, que hoy firmaron un empate.