0-2 Olimpia vence con facilidad a Audax y se pone en cabeza del grupo G

Los chilenos propusieron y no golpearon y los paraguayos al contrario, apenas propusieron pero fueron eficaces sobre todo en la primera parte, donde se adelantaron y cerraron el partido con goles de Lezcano y Alfaro.

Un marcador que pudo incluso ser más amplio si no hubiera sido por la fenomenal actuación del guardameta local, Tomas Ahumada, héroe pese a la derrota en el estadio Bicentenario, donde apenas se congregaron 3.500 espectadores.

Con esta victoria, Olimpia se sitúa en cabeza del grupo G de la Copa Sudamericana con dos puntos de ventaja sobre Barracas Central y Vasco de Gama, que hoy firmaron un empate.