08 de abril de 2026 - 17:00
El Atlético gana al descanso (0-1) con gol de falta de Julián ante un Barça con 10
Barcelona (España), 8 abr (EFE).- El Atlético de Madrid gana al descanso de la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones al Barcelona (0-1) tras una primera mitad que estuvo marcada por una acción antes del descanso: Pau Cubarsí vio la roja directa por una falta sobre Giuliano Simeone y Julián Álvarez marcó de falta directa en la acción posterior.
Hasta entonces, el conjunto azulgrana había generado las ocasiones más claras, con un remate al palo de Lamine Yamal y un gol anulado a Marcus Rashford por fuera de juego de Lamine Yamal como acciones más manifiestas, aunque el equipo de Diego Pablo Simeone también había amenazado al contraataque.