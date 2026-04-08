08 de abril de 2026 - 17:00

El Atlético gana al descanso (0-1) con gol de falta de Julián ante un Barça con 10

Barcelona (España), 8 abr (EFE).- El Atlético de Madrid gana al descanso de la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones al Barcelona (0-1) tras una primera mitad que estuvo marcada por una acción antes del descanso: Pau Cubarsí vio la roja directa por una falta sobre Giuliano Simeone y Julián Álvarez marcó de falta directa en la acción posterior.

Por EFE

Hasta entonces, el conjunto azulgrana había generado las ocasiones más claras, con un remate al palo de Lamine Yamal y un gol anulado a Marcus Rashford por fuera de juego de Lamine Yamal como acciones más manifiestas, aunque el equipo de Diego Pablo Simeone también había amenazado al contraataque.