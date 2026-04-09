Abel Ferreira, sancionado con ocho partidos fuera del banco por conductas antideportivas

En una sesión este jueves, el Superior Tribunal de Justicia Deportiva (STJD) de Brasil determinó de forma unánime que Ferreira manifestó "conductas contrarias a la disciplina o a la ética deportiva" durante los duelos que Palmeiras disputó contra Fluminense y São Paulo por la cuarta y octava fecha de la liga, respectivamente.

El castigo más severo, de seis partidos, corresponde al enfrentamiento contra São Paulo. Según el acta arbitral, el técnico fue expulsado en el minuto 33 del segundo tiempo por reclamar contra las decisiones arbitrales de forma insistente con gestos y palabras.

La auditora relatora, Ana Luiza Ralil, justificó la pena señalando que el comportamiento del técnico portugués fue "continuo, reiterado y progresivo", mostrando una postura hostil incluso después de ser sancionado en el campo. El voto fue seguido de forma unánime por los demás auditores.

El abogado defensor Guilherme Charles argumentó que la conducta fue fruto del carácter "impetuoso" del profesional y que la expulsión en el campo debería haber sido pena suficiente.

En un proceso paralelo juzgado el mismo día, Ferreira recibió en voto unánime dos partidos adicionales de suspensión por falta de respeto a la autoridad arbitral durante el partido de la cuarta jornada contra Fluminense.

Al tratarse de una decisión en primera instancia, tanto el técnico como el club tienen derecho a apelar ante el plenario del tribunal.

Según el medio deportivo 'Ge', Palmeiras se alista para responder a la decisión judicial.