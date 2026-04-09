Argentina tendrá presencia récord de árbitros en el Mundial 2026 con nueve designaciones

Los argentinos Facundo Tello, Darío Herrera y Yael Falcón Pérez fueron designados este jueves por la FIFA para oficiar de jueces principales en la máxima cita del fútbol mundial, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

La nómina se completará con Juan Pablo Belatti, Maximiliano del Yesso, Gabriel Chade, Facundo Rodríguez y Cristian Navarro como asistentes y Hernán Mastrángelo en el VAR.

Según informó la AFA en un comunicado, la designación implica "un récord histórico para el arbitraje nacional".

A su vez, la entidad destacó que Argentina y Brasil son los países con el mayor número de árbitros designados como jueces principales en el campeonato.

De los elegidos, Tello es el único árbitro que cuenta con experiencia mundialista, tras haber dirigido tres encuentros en Catar 2022.

En tanto, Herrera y Falcón Pérez tendrán su debut, tras acumular experiencia en distintas competencias internacionales y en el fútbol argentino.

Un total de 52 árbitros principales, 88 asistentes y 30 asistentes de vídeo fueron seleccionados este jueves para participar del Mundial 2026 -41 más que en 2022-, entre los que se encuentran seis mujeres.