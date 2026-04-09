Chile enfrenta duelo clave ante Argentina para sus aspiraciones mundialistas

Las albicelestes se encuentran en la segunda posición de la clasificación con siete unidades y un partido menos disputado que las chilenas, que son terceras con la misma cantidad de puntos.

El certamen lo disputan nueve selecciones sudamericanas, menos la anfitriona del Mundial Brasil, con partidos a una sola vuelta tras los cuales se otorgan dos boletos directos a la cita para los primeros de la tabla, mientras que el tercer y cuarto lugar irán a una repesca intercontinental.

La Roja femenina apunta a un triunfo en el estadio Elías Figueroa aprovechando su localía, pero la obligación pasa por sumar puntos que le mantengan en zona de repechaje ante el asedio de Colombia que es cuarta también con siete enteros y Ecuador, quinta con cinco puntos.

El equipo dirigido por Luis Mena viene de una victoria de local ante Paraguay, en diciembre pasado, mientras que Argentina le propinó una goleada a Bolivia también jugando en casa.

Las argentinas llegan con buen ritmo de juego luego de su participación en la SheBelieves Cup, un torneo amistoso bien considerado por su exigencia, pero en el que no sumaron triunfos y culminaron sin convertir goles.

El plantel dirigido por Germán Portanova tiene jugadoras en su mayoría del medio local, pero con más presencia de figuras en el extranjero como la mediocampista Florencia Bonsegundo del Sporting portugués y la portera Abigaíl Chaves del Núremberg en la Bundesliga femenina alemana.

El equipo chileno está en un proceso de consolidación de un grupo de jugadoras históricas con nuevos valores, en el que hay una fuerte presencia de futbolistas de Colo Colo, semifinalista de la Copa Libertadores 2025.

La portera Christiana Endler del Olympique Lyon lidera al conjunto chileno, que cuenta con la defensora de Bristol City inglés Camila Sáez y las mediocampistas Nayadet López del Alavés y Millaray Cortés del Sevilla, ambas en España.

“Hoy tenemos un equipo bien sólido, bien consolidado, con jugadoras de mucha experiencia y con esa mixtura que a nosotros nos gusta. Estamos muy tranquilos y muy convencidos de que este partido tiene que ser nuestro, nos hemos preparado de buena forma”, aseguró el técnico Mena.

Las selecciones femeninas de Chile y Argentina se han enfrentado a la fecha en 22 ocasiones, en las que las albicelestes han sacado ventaja con 11 victorias por seis de las chilenas, más cinco empates.

Chile: Christiane Endler; Michelle Olivares, Anaís Cifuentes, Fernanda Pinilla, Camila Sáez; Yessenia López, Millaray Cortés, Nayadet López; Rosario Balmaceda, Mary Valencia, Lesly Olivares.

Argentina: Abigaíl Chaves; Justina Morcillo, Sophia Braun, Aldana Cometti, Eliana Stábile; Daiana Falfán, Catalina Ongaro, Vanina Preininger, Florencia Bonsegundo; Agostina Holzheier y Martina Del Trecco.

Árbitra: La brasileña Charly Straub.

Cancha: Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.