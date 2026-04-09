El Banco Central del Uruguay homenajea con una moneda a los campeones olímpicos de 1924

Presentada este jueves y fabricada en plata, tiene en una de sus caras a los once futbolistas que disputaron la final y en la otra al balón que se utilizó durante el torneo.

Su valor es de 2.000 pesos uruguayos (unos 50 dólares) y solamente se acuñaron 1.500 unidades que ya se pusieron a la venta.

En el marco de la presentación de la moneda, llevada a cabo en la sede del Banco Central, el secretario nacional del Deporte, Alejandro Pereda, aseguró que la gesta de 1924 significó "un punto de quiebre para la presentación de Uruguay al mundo a través del deporte".

"Una delegación que era desconocida, de un país desconocido, y de alguna manera impacta de tal forma que termina llevándose la admiración de toda Europa y el reconocimiento de todo el mundo", puntualizó.

Asimismo, celebró que el Banco Central acuñara una moneda para homenajear al equipo: "El hecho de que sea una moneda tiene un valor adicional que tiene que ver con lo que representa una moneda. Creo que eso potencia el valor del hecho histórico que se conmemora y le da perdurabilidad en el tiempo. Para nosotros es una excelentísima idea".

A lo largo de su historia, Uruguay obtuvo diez medallas olímpicas y solo dos de estas fueron de oro. Ambas las ganó su selección de fútbol, una en París 1924 y una en Ámsterdam 1928.

Uruguay conquistó la medalla de oro en 1924 tras golear por 7-0 a Yugoslavia en su primer partido y de vencer a Estados Unidos, Francia y Países Bajos en los juegos que lo llevaron hasta la final.

En el último encuentro, la Celeste goleó por 3-0 a Suiza con anotaciones de Pedro Petrone, José Pedro Cea y Alfredo Ángel Romano, consiguiendo la primera de las cuatro estrellas que actualmente tiene en su escudo.

Al viajar a jugar esos Juegos Olímpicos, la selección de Uruguay se convirtió en la primera sudamericana en jugar en Europa. Ante del torneo disputó nueve amistosos en España y logró nueve triunfos.

La última de las 14 victorias consecutivas entre la preparación y los Juegos fue la de la final del 9 de junio, fecha que la Conmebol convirtió como homenaje en el Día del Fútbol Sudamericano.