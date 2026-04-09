Oficial la lista de árbitros principales, asistentes y de VAR para el Mundial 2026

Han sido seleccionados 52 colegiados principales, además de 88 asistentes y 30 asistentes de vídeo. Se han escogido de entre las seis confederaciones internacionales y de un total de cincuenta federaciones, lo que la FIFA define como "el equipo arbitral más completo de la historia de la Copa Mundial".

"Las designaciones se han basado en el principio tradicional de la FIFA de priorizar la calidad por encima de todo. Asimismo, se tuvo en cuenta la regularidad del rendimiento mostrado por los candidatos", reza además el comunicado de la organización.

En total, el Mundial de 2026 tendrá 41 árbitros más que el de Catar 2022. Además, seis de ellos serán mujeres: las mexicanas Katia García (principal) y Sandra Ramírez (asistente), las estadounidenses Tori Penso (principal), Brooke Mayo (asistente) y Kathryn Nesbitt (asistente) y la nicaragüense Tatiana Guzmán (VAR).

Pierluigi Collina, jefe de árbitros de FIFA y presidente de la Comisión de Árbitros, declaró: "Son los mejores del mundo. Nuestro objetivo es garantizar que estén en óptimas condiciones físicas y mentales cuando lleguen a Miami el próximo 31 de mayo. Nuestros analistas facilitarán a los árbitros toda la información necesaria para prepararse debidamente".

"Al igual que en ediciones previas del Mundial, la tecnología será muy importante para ayudar a los equipos arbitrales en la toma de decisiones. Además, por primera vez en la historia del Mundial, el uso de nuevas tecnologías ofrecerá a los aficionados la visión de las jugadas que tienen los árbitros desde el terreno de juego", añadió.

La sede del equipo arbitral estará en Miami, ciudad que también acogerá un seminario de preparación de diez días desde el 31 de mayo. Después, los árbitros de vídeo se desplazarán a Dallas, sede del Centro Internacional de Radio y Televisión, mientras que el resto permanecerá en Miami.

Massimo Busacca, director de la Subdivisión de Arbitraje de FIFA, señaló: "Todos los candidatos fueron evaluados de cerca por los instructores de la FIFA, preparadores físicos, médicos y fisioterapeutas, y recibieron apoyo integral para garantizar que alcancen los más altos estándares posibles en el torneo".

-- Listado completo de árbitros principales: