Rafael Louzán afirma que España vive un dulce momento de cara al Mundial 2026

"España, desde el punto de vista deportivo, atraviesa un momento muy dulce. Hoy se habla de las posibilidades de la escuadra española en este Mundial. A mí me gusta la prudencia, ir paso a paso porque los partidos duran 90 minutos y hoy no hay rival pequeño", afirmó el dirigente.

Louzán habló en la presentación del partido de preparación que sostendrá España ante Perú el próximo 8 de junio en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, en el centro oriente de México.

El presidente de la RFEF compartió el optimismo con el que percibe el futuro de su selección bajo el mando del actual entrenador.

"España ha encontrado una combinación casi perfecta con la presencia de Luis de la Fuente, como seleccionador, y ese grupo de jugadores extraordinarios, con una media de 24 años, que nos van a proyectar al futuro y nos van a dar muchas alegrías", confió.

Rafael Louzán destacó la importancia del partido que sostendrán con la selección peruana.

"Nuestra presencia aquí en Puebla, en conjunto con Perú, que no va a estar en el Mundial, pero se merece estar en este gran partido, nos va a permitir hacer que esta hermosa ciudad y el mundo disfrute del fútbol", apuntó.

La selección de España, que forma parte del grupo H, debutará en el Mundial el 15 de junio ante Cabo Verde, en Atlanta, Georgia; el 21 de junio se medirá a Arabia Saudí; y cerrará la fase de grupos el 26 de junio ante Uruguay en el estadio Akron de Guadalajara, México.

"Nos habría gustado jugar algún juego más en México porque es un país con el que nos unen muchas cosas. Agradezco esta invitación. Queremos dar un gran partido aquí en Puebla, así nos lo ha transmitido nuestro seleccionador, que esperemos sea el inicio de los resultados nos lleven a lo más alto", concluyó.

En la presentación de este juego de preparación realizada en el estadio Cuauhtémoc, además de Rafael Louzán, estuvieron presentes Jean Ferrari, director general de la Federación Peruana de Fútbol, y Alejandro Armenta, gobernador de Puebla.

"Estamos orgullosos de este partido; queremos estar en esta fiesta, mostrar nuestro fútbol y qué mejor hacerlo ante una selección como la española de la que no hay necesidad de hablar de su palmarés y lo que significa enfrentarlos", subrayó Jean Ferrari.