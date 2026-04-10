Agoumé y Maupay regresan a la lista del Sevilla, sin Azpilicueta

El entrenador sevillista, Luis García Plaza, que se estrenará en el Ramón Sánchez-Pizjuán en su segundo encuentro en el cargo, ofreció este viernes una lista de veinticuatro futbolistas para la visita del Atlético al estadio de Nervión, de los que deberá descartar a uno, y en ella también son bajas por sanción los defensas José Ángel Carmona y el francés Tanguy Nianzou.

Carmona ha sido castigado con un encuentro al ver la décima amarilla del curso en el Carlos Tartiere, mientras que Nianzou fue expulsado con roja directa en el estadio del equipo ovetense y también debe de cumplir un partido de sanción.

Siguen ausentes por lesión el central brasileño Marcao Teixeira y el defensa exatlético Azpilicueta, quien se lesionó hace dos jornadas en el partido ante el Valencia con una sobrecarga del aductor y, "bajo la supervisión de los servicios médicos" del Sevilla, intentó sin éxito llegar a tiempo para el choque en el estadio del Oviedo.

El club hispalense informó en un comunicado de que el zaguero navarro, quien ha estado al margen del grupo toda la semana, "no ha evolucionado favorablemente de sus molestias" y, por este motivo, este pasado jueves fue sometido a una nueva prueba médica que reveló que sufre "una pequeña rotura en el aductor derecho".

La convocatoria de García Plaza la forman los porteros Odysseas Vlachodimos, Nyland y Alberto Flores; los defensas Juanlu, Castrín, Gattoni, Kike Salas, Cardoso, Suazo y Oso; los centrocampistas Gudelj, Mendy, Jordán, Agoumé, Manu Bueno, Sow, Peque, Januzaj, Vargas y Ejuke; y los delanteros Alexis Sánchez, Maupay, Isaac y Akor Adams.