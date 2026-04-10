Blind no se recupera a tiempo y es baja para el Bernabéu

Blind, fijo para Míchel Sánchez en el eje de la defensa junto al brasileño Vitor Reis, se retiró lesionado del partido del lunes contra el Villarreal en Montilivi (1-0) y no se ha recuperado a tiempo para el duelo ante el conjunto madrileño.

El técnico madrileño ya adelantó etse jueves en la rueda de prensa previa a la visita al Bernabéu, que no era baja segura, pero que veía complicado que llegara al partido por culpa de estas molestias.

Blind, de 36 años, es el tercer rojiblanco con más minutos en LaLiga (2.377), solo por detrás de Vitor Reis y Paulo Gazzaniga. Suma 27 titularidades y 28 participaciones en 30 jornadas y acumulaba 15 partidos completos consecutivos hasta esta lesión.

La otra ausencia destacada en el Bernabéu es Vladyslav Vanat. El máximo goleador del Girona (10) también se lesionó en la victoria contra el Villarreal y ya ha dicho adiós a la temporada porque estará entre diez y doce semanas de baja por una lesión en los isquiotibiales.

El mediocentro Fran Beltrán no hizo el entrenamiento del jueves con el equipo porque estaba "cansado", según admitió después el propio Míchel, pero ha entrado en la lista para visitar al Madrid.

El equipo catalán también tiene las bajas de larga duración de Donny van de Beek, cada vez más cerca de volver, Juan Carlos Martín, Portu y Marc-André ter Stegen.