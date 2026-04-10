Bolaños traslada a Marruecos el rechazo del Gobierno español al racismo

"Le he trasladado al ministro marroquí que los cánticos racistas de hace unos días en un campo de fútbol de una ciudad española no representan al pueblo español", dijo Bolaños, que firmó hoy en Rabat un acuerdo tripartito, con Marruecos y Portugal, para impulsar la organización del Mundial 2030.

"El Gobierno tiene clara su posición", agregó, "esos cánticos son absolutamente inaceptables. España es un país tolerante, abierto, que rechaza por completo el odio, la xenofobia y cualquier tipo de insulto al diferente".

"Muy al contrario, somos un país acogedor, queremos demostrar al mundo que España es un país abierto, tolerante y plural con todos, vengan de donde vengan", insistió el ministro en una breve declaración.

La FIFA ha abierto un expediente disciplinario contra la Federación Español de Fútbol por las consignas islamófobas y racistas lanzadas desde parte de la grada durante el amistoso entre España y Egipto celebrado el pasado 31 de marzo en Cornellá.

Bolaños se refirió también a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán para insistir en que "deseamos que esa frágil tregua alcanzada hace un par de días se convierta en una paz duradera y justa para todos y también se amplíe al Líbano".

El ministro español y sus homólogos de Marruecos, Abdellatif Ouahbi, y Portugal, Rita Alarcão Júdice, firmaron un memorándum de entendimiento sobre cooperación judicial para el Mundial 2030, el primero que se celebrará entre tres países de dos continentes.

"Va a ser un gran mundial. Estamos comprometidos en que sea un mundial que sea un ejemplo para el mundo, también estamos mandando un mensaje al mundo muy relevante en este momento", afirmó.

"Le estamos diciendo al mundo que los vecinos se pueden respetar, que pueden cooperar, trabajar conjuntamente, que ha de primar siempre la paz, el diálogo, los valores de los derechos humanos, ese es el camino", zanjó.