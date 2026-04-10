Davide Ancelotti no descarta a Neymar para el Mundial

Neymar, ahora en el Santos, es el máximo goleador de la selección brasileña con 79 goles en 128 partidos, pero no ha jugado desde noviembre de 2023 con el combinado nacional, aunque llegó a ser convocado el año pasado y tuvo que bajarse a última hora por lesión.

"Es una decisión del entrenador, tiene tiempo para tomarla", dijo Davide en una charla en la cadena británica BBC.

"La lista final será pública el 18 de mayo. Es el máximo goleador histórico y tiene una oportunidad. Tiene tiempo para estar al máximo nivel y entrar en la lista", agregó.

En los seis partidos que ha disputado entre la liga brasileña y el campeonato paulista esta temporada, Neymar ha anotado tres goles y repartido seis asistencias. La temporada pasada su actuación fue clave para que el Santos evitara el descenso.

Durante la charla, Davide también afirmó que el madridista Vinícius Júnior es uno de los mejores jugadores del mundo y que las expectativas sobre él son muy altas.

"Vinícius es una estrella por su talento. Es uno de los futbolistas más talentosos del mundo y tiene que llevar este peso porque todo el mundo espera que gane los partidos él solo y las expectativas sobre él son mayores que en cualquier otro futbolista, sólo quizás al nivel de Mbappé", indicó.

"En el Madrid nos centramos en lo que Vinícius podía mejorar y él aún tiene margen de mejora. Incluso aún siendo uno de los mejores, en mi opinión, el mejor del mundo, pero todo el mundo tiene margen de mejora", resaltó.