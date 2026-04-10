Fútbol Internacional
10 de abril de 2026 - 07:20

De Jong se entrena con normalidad y podría entrar en la convocatoria para el derbi

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Sant Joan Despí (Barcelona), 10 abr (EFE).- El centrocampista neerlandés Frenkie de Jong, que ha sido baja por lesión en las últimas seis semanas, se ha ejercitado con normalidad en el último entrenamiento que el Barcelona ha realizado este viernes antes de medirse al Espanyol en el partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports.

Por EFE

El centrocampista, en la recta final de la recuperación de una rotura del bíceps distal de la pierna derecha, ya completó parte del entrenamiento del jueves y podría ser la novedad en la convocatoria que este sábado dará a conocer Hansi Flick.

En la sesión, realizada en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, el técnico alemán ha contado con todos los disponibles del primer equipo, además de los jugadores del filial Xavi Espart, Álvaro Cortés y Eder Aller.

En cambio, no han saltado al césped del campo de entrenamiento los lesionados Raphael Dias 'Raphinha', Marc Bernal y Andreas Christensen.