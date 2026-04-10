Dendoncker, Ilic y Álex Forés, bajas del Real Oviedo para visitar al Celta

Leander Dendoncker, centrocampista belga, nunca contó con la confianza de Guillermo Almada tras haber sido titular tanto para Veljko Paunovic como para Luis Carrión, y acumula ya dos meses de baja que le han obligado a perderse los últimos cinco encuentros del Real Oviedo.

Por su parte, Luka Ilic se sigue recuperando de la lesión muscular sufrida ya hace casi un mes, justo cuando había vuelto a ser titular tras meses sin minutos.

El último en sumarse a ese parte de lesiones fue Álex Forés, otro de los que no está contando con minutos para Almada y que, además, cayó lesionado la semana pasada antes de recibir al Sevilla.

Todo apunta, eso sí, a que el técnico uruguayo podrá recuperar a tres futbolistas para la cita en Balaídos, ya que el lateral Lucas Ahijado, el central David Carmo y el centrocampista inglés Ovie Ejaria completaron la semana sin mayores problemas y se espera que entren en la convocatoria de este sábado.

La buena noticia de este viernes para Almada fue que el argentino Thiago Fernández, instalado en el once inicial del Real Oviedo desde hace varias jornadas, está perfectamente después de quedarse en el gimnasio en el entrenamiento de ayer jueves.

El Real Oviedo regresa a Vigo tras 25 años sin disputar un encuentro de Primera en Balaídos; el último encuentro oficial entre ambos equipos en tierras viguesas acabó con victoria por la mínima del Celta gracias a un gol de Catanha, delantero hispano brasileño que acabó aquel curso 2000/20001 con 16 goles.