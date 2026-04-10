El delantero Lennart Karl sufre una rotura fibrilar en el muslo y es baja con el Bayern

"Lennart Karl ha sufrido una rotura fibrilar en la parte posterior del muslo derecho. Así lo confirmó una revisión realizada por los servicios médicos del Bayern", señaló la entidad deportiva bávara en un comunicado.

"El atacante de 18 años será baja por el momento", abundó la nota del equipo germano.

La lesión de Karl deja, por lo pronto, al entrenador belga del club alemán, Vincent Kompany, sin uno de sus jóvenes talentos y estrellas emergentes de su plantilla, a la que el futbolista, que desempeña labores ofensivas en el once muniqués, se incorporó en esta campaña.

El partido de ida entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid, disputado esta semana en el estadio Santiago Bernabéu concluyó con victoria visitante (1-2).

Ambos equipos disputarán en la capital muniquesa la vuelta el próximo miércoles a las 19.00 GMT.