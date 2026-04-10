El Elche está obligado a ganar a un Valencia que quiere evitarse problemas

El equipo de Eder Sarabia, incapaz de vencer como visitante, vuelve a jugar sin apenas margen de error en su estadio, donde muestra su mejor nivel, mientras el Valencia, que supera en seis puntos al conjunto ilicitano, pretende alejar definitivamente los fantasmas para volver a mirar hacia arriba, aunque vuelve a estar a nueve puntos de la sexta plaza.

El Elche prepara cambios para este encuentro. Sarabia no podrá contar con Pedro Bigas, uno de los fijos en la defensa, por sanción, mientras Héctor Fort, Grady Diangana y Adam Boayar son bajas por lesión. La gran duda es la del centrocampista Marc Aguado, que apenas se ha ejercitado durante la semana por unos problemas musculares.

El técnico recupera al central valenciano Víctor Chust tras cumplir sanción y al polivalente John Chetauya, ya restablecido de sus problemas físicos. Además, otra novedad puede ser la presencia de Gonzalo Villar, con pasado en la cantera valenciana, o del argentino Fede Redondo como alternativas a Aguado. El chileno Lucas Cepeda y el portugués Martin Neto pugnarán por la posición de enganche con el ataque.

El encuentro será especial para el delantero Rafa Mir y el centrocampista Germán Valera, dos jugadores con pasado en el Valencia que buscarán reivindicarse ante su exequipo.

El Valencia, por su parte, viaja a Elche con la sensación de que perdió una gran oportunidad de mirar a Europa en el último partido contra el Celta de Vigo y con la obligación de recomponerse para no volverse a acercar al descenso.

Los de Carlos Corberán habían enlazado una buena racha en la segunda vuelta de la competición después de sus pobres números en la primera que había dado lugar al debate de si el equipo podría luchar por entrar en Europa, pero, como ya ha pasado en temporadas anteriores, una vez que el equipo se ve salvado, parece estancado.

Para el partido, además de las ya conocidas bajas de Julen Agirrezabala, Mouctar Diakhaby, Dimitri Foulquier y José Copete, el técnico Carlos Corberán no podrá contar con Unai Núñez, con una afectación de la región isquiotibial derecha sufrida ante el Celta.

Thierry jugaría en el lugar de Núñez, que venía jugando de lateral y no de central, y podrían entrar en el once jugadores como Ugrinic o Beltrán, con incógnita en quién ocupará el puesto de delantero, si Hugo Duro o Sadiq.

En la jornada retro organizada por LaLiga, el Elche lucirá una equipación con una franja más estrecha y alta que tocará un escudo en el que recuperará la denominación FC y no la actual CF, mientras que el Valencia lo hará con una naranja homenaje a la que lució en los inicios de la década de los años 90 del pasado siglo.

Elche: Dituro; Chust, Affengruber, Pétrot; Tete Morente, Febas, Redondo o Villar, Cepeda o Neto, Germán Valera; Rafa Mir y André da Silva.

Valencia: Dimitrievski; Thierry, Tárrega, Cömert, Gayà; Luis Rioja, Guido Rodríguez, Javi Guerra o Beltrán, Ramazani; Ugrinic y Hugo Duro o Sadiq.