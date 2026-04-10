El Sporting recupera al colombiano Luis Suárez para el ataque al liderato

Suárez, máximo goleador de la competición con 24 dianas, fue baja por sanción en la reñida victoria sobre el Santa Clara (4-2) hace una semana, con la que su equipo, segundo y con un partido menos, recortó a cinco puntos su distancia con respecto a los 'dragones', que empataron contra el Famalicão (2-2).

El choque contra el 13º clasificado marca el inicio de una etapa exigente para el Sporting, que posteriormente viajará a Londres para enfrentarse al Arsenal en la vuelta de los cuartos de la Liga de Campeones (cayó por 0-1 en la ida) y que recibirá a su máximo rival, el Benfica, en el derbi de Lisboa de la siguiente jornada.

El domingo, el Oporto de los españoles Gabri Veiga y Borja Sainz intentará ante el Estoril volver a la senda de la victoria tras sus empates en la Liga Portugal y en la Liga Europa contra el Nottingham Forest (1-1).

El enfrentamiento contra el Estoril (7º) no se prevé fácil, ya que en el cuadro de las afueras de Lisboa se encuentran el tercer máximo goleador de la Liga, el marroquí Yanis Begraoui, con 18 goles, y el líder en asistencias, el ex del Almería João Carvalho, con 11.

Además, el Benfica (3º) recibirá ese mismo día al Nacional da Madeira (15º) tras un empate (1-1 ante el Casa Pia) que llevó al técnico José Mourinho a expresar públicamente su descontento con sus jugadores.

Las 'águilas', a siete puntos del líder, se medirán a un Nacional que lucha por mantenerse en la categoría, pero que cuenta con uno de los delanteros más eficaces de la competición, el venezolano Jesús Ramírez, con 14 goles en su haber.

También en esta jornada, el Braga jugará el sábado contra el Arouca antes de poner rumbo a Sevilla para medirse al Betis en la Liga Europa, tras el empate a uno en la ida.

- Partidos de la 29ª jornada de la Liga Portugal:

. Sábado 11: AVS-Vitória de Guimarães, Santa Clara-Rio Ave y Estrela da Amadora-Sporting.

. Domingo 12: Alverca-Casa Pia, Braga-Arouca, Benfica-Nacional da Madeira y Estoril-Oporto.