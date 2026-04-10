España, Marruecos y Portugal impulsan la cooperación judicial para el Mundial 2030

El acuerdo fue firmado este viernes en Rabat por el ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, y sus homólogos de España y Portugal, Félix Bolaños y Rita Alarcão Júdice, RESPECTIVAMENTE.

Los tres ministros subrayaron la importancia de un Mundial que, por primera vez, reúne a tres países de dos continentes diferentes, con distintas lenguas, culturas y religiones.

"Va a ser un gran Mundial. Estamos comprometidos en que sea un Mundial ejemplo para el mundo", dijo el ministro español tras la firma del acuerdo.

"Hoy le estamos diciendo al mundo que los vecinos se pueden respetar, que pueden cooperar, trabajar conjuntamente, que ha de primar siempre la paz, el diálogo, los valores de los derechos humanos, ese es el camino", agregó.

El Mundial 2030 será, en palabras del titular marroquí de Justicia, una "boda futbolística" que "puede producir admiración para todo el mundo".

"Vamos a intentar convertir el Mediterráneo y parte del Atlántico en gran estadio de fútbol donde nos podamos encontrar", añadió Oauhbi, que aprovechó para reclamar una conexión aérea directa entre Rabat y Liboa como la que existe ya entre la capital del país magrebí y Madrid.

Una propuesta aplaudida por la ministra portuguesa, quien subrayó que la cooperación judicial entre los tres países es "estratégica" y muestra "un visión compartida de la Justicia y los valores comunes".

"Esta iniciativa será un éxito y podemos dar un ejemplo al mundo", afirmó.

El acuerdo suscrito hoy servirá de marco judicial para tratar incidentes deportivos o de otro tipo vinculados al mundial y disputas comerciales en las que estén implicadas empresas relacionadas con la preparación y organización del evento deportivo.

"Estoy muy satisfecho porque hemos llegado a un acuerdo sobre un conjunto de principios, así como sobre la formación de los comités que coordinarán este proceso para facilitar la organización de la Copa del Mundo y convertir esta fiesta en un verdadero placer, con protección garantizada", resumió el ministro marroquí.

Según fuentes del Ministerio marroquí de Justicia consultadas por EFE, el objetivo es acelerar la resolución de los procesos judiciales mediante su tramitación inmediata 'in situ' y, de requerirlo, una coordinación internacional rápida entre los tres países.

El acuerdo se basará en los mecanismos de cooperación internacional ya existentes entre España, Marruecos y Portugal, especialmente en el intercambio de información, los procedimientos de urgencia y las comisiones rogatorias, tanto en el ámbito penal como en los litigios civiles y comerciales.

Del memorándum de entendimiento surgirá una comisión conjunta encargada de elaborar un programa de trabajo ejecutivo detallado, en coordinación con las entidades responsables de la organización del Mundial.