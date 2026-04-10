Flick: "Nuestro trabajo diario es LaLiga, pero lo más importante es ganar la Champions"

Así lo ha asegurado en rueda de prensa el preparador alemán antes del derbi frente al Espanyol de este sábado en el Spotify Camp Nou, donde el líder de LaLiga afronta un encuentro marcado por la vuelta de los cuartos de final de la 'Champions' del próximo martes en el Metropolitano.

En ese encuentro, el Barça intentará dar la vuelta a un 0-2 en contra, por lo que muchas de las cuestiones de la comparecencia se han centrado en preguntarle a Flick por si apostará por las rotaciones ante el cuadro blanquiazul.

Y, al ser preguntado por si prioriza la Liga de Campeones al campeonato doméstico, Flick ha comentado: "Nuestro trabajo diario es LaLiga, pero lo más importante para los jugadores, el cuerpo técnico y los aficionados es ganar la 'Champions'"

Para el entrenador azulgrana, la competición española es "la base por la que juegas la Liga de Campeones", pero ha reconocido que "el sueño" es ganar la máxima competición europea, algo que el Barça no consigue desde la temporada 2014-15.

Pese a ello, no renuncia el preparador germano a ganar el derbi de este sábado: "He tenido buenas sensaciones en el entrenamiento de hoy, la calidad era muy alta. Lo que veo es que los jugadores están muy centrados en el partido de mañana".

No ha dado pistas, en cambio, sobre la alineación y si realizará muchas rotaciones, aunque ha prometido que confeccionará un equipo "fantástico" para enfrentarse al equipo periquito.

En cualquier caso, todo indica que el centrocampista Pablo Páez Gavira, 'Gavi', será titular por vez primera desde que regresó de su grave lesión en la rodilla. "Es una buena opción para que juegue de inicio mañana", ha comentado.

Flick tampoco ha descartado que el extremo Lamine Yamal sea de la partida y ha desvelado que el centrocampista Frenkie de Jong, que este viernes se ha ejercitado con normalidad, podría regresar a la convocatoria después de seis semanas de baja por una lesión muscular.

"Hay que ir paso a paso. Si está bien después de este entrenamiento, mañana estará en el banquillo", ha subrayado sobre el neerlandés.

En la rueda de prensa, Flick se ha vuelto a referir al arbitraje del partido de ida ante el Atlético y a la decisión de no pitar penalti por manos de Marc Pubill dentro del área tras recibir un servicio de meta.

"Si ve algo que no es correcto, el VAR tiene que decirle al árbitro que lo mire. Y eso es lo que eché de menos en ese partido. Es verdad que no hicimos nuestro mejor partido el miércoles, pero esa decisión fue crucial", ha recordado el técnico, quien ha agradecido la decisión del club de presentar una queja formal a la UEFA por el arbitraje del rumano Istvan Kovacs.

Precisamente, sobre el arbitraje se refirió el jueves su homónimo en el banquillo del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, quien no quiso "entrar en ese tipo de valoraciones", en relación a la acción de Marc Pubill, y recordó lo que ocurrió el fin de semana pasado en el Metropolitano con la jugada de Gerard Martín, cuando el VAR anuló la roja que previamente había visto el central azulgrana.

Al ser preguntado sobre las palabras del entrenador del equipo blanco, Flick ha echado balones fuera. "No tengo nada que decir. No pierdo mi energía con eso. Es su opinión. Me centro en mi equipo y en lo que yo puedo controlar. Nada más", ha concluido.