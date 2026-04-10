Flick y Manolo González posan juntos en la Ciudad Deportiva Joan Gamper antes del derbi

El tradicional encuentro de técnicos previo al Barcelona-Espanyol, de la jornada 31 de LaLiga EA Sports, ha transcurrido en un ambiente de cordialidad entre ambos.

Flick y González han posado, sonrientes, para los fotógrafos y cámaras de los medios de comunicación con las respectivas camisetas de sus equipos.

El técnico alemán lo ha hecho con una zamarra de Pablo Páez Gavira 'Gavi', mientras que el preparador del Espanyol ha mostrado una camiseta con el dorsal 21, el mismo que llevaba el fallecido capitán Dani Jarque.