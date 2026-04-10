Fútbol Internacional
10 de abril de 2026 - 09:35

Flick y Manolo González posan juntos en la Ciudad Deportiva Joan Gamper antes del derbi

Imagen sin descripción

Sant Joan Despí (Barcelona), 10 abr (EFE).- El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, y el del Espanyol, Manolo González, han posado juntos en el campo Tito Vilanova de la Ciudad Deportiva Joan Gamper antes del derbi que se disputará este sábado (18:30 horas) en el Spotify Camp Nou.

Por EFE

El tradicional encuentro de técnicos previo al Barcelona-Espanyol, de la jornada 31 de LaLiga EA Sports, ha transcurrido en un ambiente de cordialidad entre ambos.

Flick y González han posado, sonrientes, para los fotógrafos y cámaras de los medios de comunicación con las respectivas camisetas de sus equipos.

El técnico alemán lo ha hecho con una zamarra de Pablo Páez Gavira 'Gavi', mientras que el preparador del Espanyol ha mostrado una camiseta con el dorsal 21, el mismo que llevaba el fallecido capitán Dani Jarque.