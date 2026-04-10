Fútbol Internacional
10 de abril de 2026 - 09:15

Gorosabel trabaja con el grupo; Prados única baja frente al Villarreal

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Bilbao, 10 abr (EFE).- El jugador del Athletic Club Andoni Gorosabel, baja la última jornada por problemas físicos, se ha ejercitado este viernes junto a sus compañeros en Lezama y todo apunta a que estará disponible para el partido del domingo en San Mamés frente al Villarreal.

Por EFE

Una cita para la que tras la recuperación del lateral derecho, ausente hace una semana en Getafe por unas molestias en la musculatura rotadora de la cadera izquierda, la única baja con la que cuenta Ernesto Valverde es la de Beñat Prados.

El centrocampista está en la última fase de recuperación de la grave lesión de rodilla que sufrió en septiembre del pasado año, pero todavía no ha comenzado a trabajar con el grupo.

Valverde, además de a Gorosabel, ha recuperado esta semana a Aitor Paredes. El central se incorporó el miércoles al trabajo grupal ya restablecido de la fuerte contusión que sufrió en el gemelo de la pierna izquierda el 4 de marzo en la vuelta de las semifinales de Copa contra la Real Sociedad.

El Athletic completará mañana (18.00 horas) el último entrenamiento antes de medirse al equipo de Marcelino García Toral después de la rueda de prensa previa que ofrecerá Valverde.