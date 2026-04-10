Iraola admite conversaciones con el Bournemouth para renovar, pero niega acuerdo

El entrenador vasco acaba contrato con el Bournemouth el próximo 30 de junio y no tiene claro si quiere renovar por una cuarta temporada con el conjunto 'Cherry' o emprender una nueva aventura en otro banquillo de la Premier League o en el Athletic Club de Bilbao, que se quedará sin técnico este verano cuando se vaya Ernesto Valverde.

"Sí, obviamente hemos hablado durante el parón, pero no hay nada nuevo. No hay ningún cambio por el momento, pero sí hemos hablado", dijo Iraola este viernes en rueda de prensa.

La intención del Bournemouth es la de renovar al técnico español, pero es este el que aún no ha decidido cuál será el siguiente paso de su carrera.

Iraola lleva tres temporadas en el Bournemouth en las que no solo ha asegurado la permanencia con solvencia en todas ellas, sino que también ha batido los récords históricos de puntos en la Premier League además de haber revalorizado a jugadores como Antoine Semenyo, Dean Huijsen, Illia Zabarnyi, Milos Kerkez y Dango Ouattara que han sido vendidos por más de 200 millones en total.

Su trabajo está muy bien valorado en el fútbol inglés, al que llegó prácticamente como un desconocido y muy criticado por sustituir a un Steve Cooper que había asegurado la salvación del Bournemouth en su tiempo en el cargo. Sin embargo, y pese a un inicio complicado, Iraola ha demostrado su valía en todas las circunstancias posibles y ha estado muy cerca de clasificar a este humilde club del sur de Inglaterra a Europa por primera vez en su historia.

De cara a un verano donde puede haber banquillos libres en la Premier como el del Liverpool y Newcastle United, Iraola se posiciona como uno de los técnicos más deseados del momento.