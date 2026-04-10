La camiseta del ‘Centenariazo’, la más buscada en España

Redacción deportes, 10 abr (EFE).- El Deportivo de La Coruña del ‘Centenariazo’ (2002) continúa de moda. La camiseta con la que se jugó la mítica final de Copa del Rey en el Estadio Santiago Bernabéu ante el Real Madrid -en el año en que el club merengue cumplía un siglo de vida- lidera las búsquedas con nueve camisetas distintas que superan a equipos como el propio Madrid o el Barcelona, según reveló un análisis de las camisetas retro más buscadas en Ebay España durante 2025 y 2026.

La nostalgia futbolística no sólo se centra en los grandes clubes actuales, sino también en equipos con un pasado histórico que marcaron a toda una generación como el ‘Súper-Dépor’ entrenado por Arsenio Iglesias, la ‘Quinta del Buitre’ del Real Madrid o el Zaragoza campeón de la Recopa.

Esto demuestra que todo vuelve, en este caso la ropa 'vintage' como pieza de coleccionismo. Prueba de esto es la jornada 31 de LaLiga, que se disputa este fin de semana, donde los equipos españoles disputarán los partidos luciendo equipaciones antiguas basadas en sus épocas doradas.

La equipación del Deportivo de La Coruña de los años 1992 a 2008, en la era del ‘Súper-Dépor’ que conquistó la Liga en la temporada 1999-2000, dos Copas del Rey (1995 y 2002) y llegó a semifinales de Liga de Campeones, concentra la mayor demanda del mercado 'vintage' español.

En total, nueve camisetas diferentes aparecen entre las cincuenta más buscadas. A pesar de que el primer equipo no milita en la máxima categoría del fútbol español, demuestra que los coleccionistas españoles valoran lo que fue el equipo gallego en aquella época.

Es una evidencia que la moda ha llegado al mundo del fútbol y el gusto por lo antiguo sigue persistiendo en la sociedad, prueba de ello es el estilo de los futbolistas o la ropa deportiva que diseñan para los clubes las marcas.

Por su parte, el Real Madrid ocupa el segundo puesto, con seis camisetas clásicas en la época de la marca Hummel de los años 90, con patrocinadores como Parmalat, o la marca Kelme, con la publicidad de Teka. Unas camisetas asociadas a leyendas como Fernando Hierro o Míchel que figuran entre las más buscadas, así como Zidane en una época posterior.

Esto supone una vinculación entre el valor de los clubes con el de sus históricos iconos del momento y por el que el aficionado quiere seguir manteniendo un gran recuerdo mediante las camisetas que vistieron aquellos años.

El Barcelona de Maradona y Ronaldinho también marcó una época y actualmente suma seis camisetas, como la de Meyba de 1982 de Diego Armando Maradona, la pieza más buscada entre los coleccionistas junto con la época dorada de Ronaldinho.

Equipos como la Real Sociedad, Real Oviedo, Real Valladolid, Atlético de Madrid, Athletic Club y Real Zaragoza figuran también entre las camisetas más deseadas.

Las décadas de 1990 y 2000 concentran la mayor demanda del mercado 'vintage' español. Esto demuestra que el coleccionismo de camisetas de fútbol ha evolucionado desde la simple compra de los aficionados hasta un mercado sofisticado donde la nostalgia generacional, el diseño de época y la conexión emocional conviven en los seguidores.

Ebay es una plataforma que permite la compra de estas piezas de coleccionista con un amplio inventario, desde camisetas usadas en partidos hasta artículos firmados, con la garantía de autenticidad que exigen los mercados.