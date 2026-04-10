LaLiga se vuelve 'retro': empieza la jornada con equipaciones homenaje a la historia

Aunque el Real Madrid es, junto con Barcelona, Rayo Vallecano y Getafe, uno de los cuatro equipos que no se han sumado a la iniciativa de LaLiga, el Girona sí que tomó parte en el cambio de vestuario. La equipación del equipo catalán estuvo basada en la de la temporada 1991-1992, en la que disputó la eliminatoria de ascenso a Segunda División.

Incluso el estamento arbitral se apuntó a esta "jornada retro" con una equipación inspirada en el Mundial de Estados Unidos 1994, que entonces rompía con el tradicional negro para adoptar los colores vibrantes que marcaron aquella cita. El castellanomanchego Javier Alberola Rojas fue el primero en vestirla como árbitro principal del encuentro.

Para completar la experiencia, el balón PUMA de esta jornada también recupera la estética geométrica en blanco y negro propia de los años 90, combinando ese aspecto icónico con la tecnología de alto rendimiento actual. La retransmisión televisiva también hizo guiños a épocas pasadas, desde el logotipo anterior de LaLiga antes de las repeticiones hasta el marcador.

Esta iniciativa permitirá a los aficionados revivir momentos inolvidables de sus clubes a través de camisetas reinterpretadas que se utilizarán en dicha jornada; y, al jugarse varios de estos encuentros fuera de casa, las propuestas presentadas corresponden tanto a primeras como a segundas equipaciones.

Entre los diseños más destacados, el Barcelona conmemora su 125 aniversario recuperando el diseño bicolor de 1899, mientras que el Atlético de Madrid regresa a sus orígenes blanquiazules de 1903. Por su parte, el Real Betis ha optado por un homenaje transversal que evoca elementos de cuatro décadas de historia verdiblanca, y el Sevilla rescata su escudo histórico de principios del siglo XX con una estética minimalista inspirada en los años 80.

Las equipaciones elegidas se presentaron el pasado mes de marzo en un desfile que sirvió también para recordar hitos deportivos grabados en la memoria colectiva. El Deportivo Alavés rinde tributo a la histórica final de la Copa de la UEFA de 2001 ante el Liverpool, y el Real Valladolid recupera el patrón geométrico de la etapa de los "colombianos" de principios de los 90.

Otros clubes han apostado por la identidad local, como la Real Sociedad, cuyo diseño incorpora el perfil del desaparecido estadio de Atotxa, o el Valencia, que vuelve al naranja de principios de los noventa que vistieron leyendas como Penev o Fernando Gómez.

La categoría de plata, LaLiga Hypermotion, también tendrá un protagonismo especial. Se presentarán piezas como la del Málaga, inspirada en la conquista de la Copa Intertoto de 2002, o la del Leganés, que recuerda la temporada del estreno de Butarque, con un joven Samuel Eto'o en sus filas.