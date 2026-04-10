Málaga-Las Palmas, duelo con aspiraciones al ascenso en La Rosaleda

Los malaguistas llegan al partido con tres empates consecutivas ante el Leganés (0-0), Andorra (3-3) y Deportivo (1-1), que han restado optimismo por el tan ansiado ascenso, mientras que Las Palmas, equipo que menos goles ha recibido en LaLiga Hypermotion, lo hace en otra dinámica al haber enlazado dos triunfos seguidos.

El conjunto balnquiazul no puede perder más puntos si quiere optar al ascenso directo, aunque el calendario que tienen es el más difícil con partidos a domicilio contra el Almería, Ceuta, Eibar y Zaragoza, y como local contra Las Palmas, Castellón, Sporting y Racing.

El técnico del Málaga, Juan Francisco Funes, tendrá varias bajas importantes como la del mediocentro Izan Merino, sancionado; y los centrocampistas Dani Lorenzo y David Larrubia, lesionados; aunque recupera a dos jugadores fundamentales: Carlos Dotor, de vuelta tras una subluxación de clavícula y con opciones de regresar a la titularidad, y el central Einar Galilea, tras más de un mes lesionado, aunque no estará en el once inicial.

Por su parte, la UD Las Palmas encara el duelo con la necesidad de confirmar su candidatura a los puestos de ascenso directo, ante un rival con el que perdió en la primera vuelta en Gran Canaria (0-1).

Después de ganar dos partidos consecutivos en casa en cuatro días, ante Granada (2-0) y Huesca (2-1), el equipo amarillo se examinará ahora como visitante después de dos tropiezos seguidos en Albacete (2-1) y Eibar (3-1), en los que no ofreció una imagen consistente.

De los ocho partidos que restan para concluir el campeonato, Las Palmas afrontará cinco fuera de casa, lo que le obliga a mejorar sus prestaciones a domicilio.

Para el choque en La Rosaleda, el conjunto isleño tendrá a casi toda su plantilla disponible, con las únicas excepciones de los lesionados Jeremía Recoba, Enzo Loiodice y Sandro Ramírez, precisamente exjugador del conjunto costasoleño, hace ya una década.

El entrenador de la Unión Deportiva, Luis García, hizo rotaciones en la semana en la que su equipo disputó tres partidos en siete días, y ahora deberá decidir si vuelve a recurrir a sus futbolistas de mayor confianza, o dar continuidad a algunos que cumplieron con creces en los partidos más recientes.

Tras jugar este sábado en Málaga, donde ganó en 2022 por 0-4, su mayor goleada a domicilio desde entonces, el conjunto isleño afrontará sus dos siguientes partidos en los siguientes dieciséis días, ante el Leganés, en Gran Canaria (viernes 17) y frente al Cádiz, fuera (lunes 27), por lo que el técnico asturiano dispondrá de un mayor margen para decidir si apuesta por seguir confiando en los jugadores de la plantilla con más minutos en sus piernas.

Málaga: Alfonso Herrero; Puga, Murillo, Montero, Rafita; Dorrio, Dotor, Juanpe, Joaquín; Aaron Ochoa y Chupete.

Las Palmas: Horkas; Viti Rozada, Sergio Barcia, Mika Mármol, Enrique Clemente; Amatucci; Miyashiro, Kirian, Manu Fuster, Ale García; y Jesé.

Árbitro: Andrés Fuentes Molina (Comité Valenciano).