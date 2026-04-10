Simeone enfoca al Sevilla sin Giménez, Hancko, Barrios y Cardoso

Son las seis ausencias del técnico para el compromiso de este sábado, una vez que no recupera a ninguno de los tres lesionados que ya se perdieron la visita al Camp Nou del pasado miércoles, en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones: ni a Giménez, baja por segundo duelo seguido; ni a Barrios, fuera por decimocuarto partido de los últimos quince encuentros, ni a Johnny Cardoso, que se ha perdido los últimos dos choques.

Todos ellos siguen su recuperación de sus respectivas dolencias musculares, mientras que Hancko se torció el tobillo en el choque del pasado miércoles, por lo que debió ser sustituido por Marc Pubil y tampoco se ejercitó sobre el césped, y tanto Koke, por ciclo de cinco amarillas, como Nico, por su expulsión el pasado sábado, no están disponibles por un partido de suspensión.

Sí se prevé el regreso a la convocatoria de Jan Oblak, que aún no jugó contra el Barcelona el pasado miércoles al no estar al cien por cien todavía de la distensión muscular en el costado que lo había apartado de los cuatro encuentros anteriores.

Simeone tiene disponibles, si se confirma la vuelta del guardameta esloveno, a 17 jugadores del primer equipo para el encuentro de este sábado, aunque muchos de ellos probablemente empezarán en el banquillo, como es el caso de Antoine Griezmann, Julián Alvarez, Robin Le Normand, Giuliano Simeone, Matteo Ruggeri, Ademola Lookman y quizá Nahuel Molina y Clement Lenglet.

También se espera la presencia en la convocatoria de varios canteranos, como Javi Morcillo, Javi Boñar o Julio Díaz.