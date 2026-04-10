Fútbol Internacional
10 de abril de 2026 - 09:45

Simeone mantiene la baja de Oblak, al que espera para el martes ante el Barcelona

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Majadahonda (Madrid), 10 abr (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, tendrá de nuevo la baja de Jan Oblak para el partido de este sábado contra el Sevilla, aunque ya se ejercita con el grupo desde inicios de semana, y espera que esté ya disponible el próximo martes en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Barcelona en el Metropolitano.

Por EFE

"Todavía no está para acompañarnos. Está con muchas ganas, hoy tuvimos una linda charla con él, es un jugador muy importante para nuestro equipo y lo necesitamos, así que esperemos que ya el martes, posiblemente, esté ya para acompañarnos", explicó el técnico en rueda de prensa tras el entrenamiento.

Oblak ya se entrena con el grupo desde el pasado lunes, aunque aún no estuvo listo para volver a la competición el pasado miércoles en el Camp Nou contra el Barcelona, tras recuperarse de una distención muscular en el costado, que lo ha apartado de los últimos cinco choques.

Tampoco entrará aún en la convocatoria frente al Sevilla, con lo que se suma a las otras seis bajas del equipo para ese choque: Pablo Barrios, Johnny Cardoso, David Hancko y José María Giménez, por lesión, y Nico González y Koke Resurrección, por sanción.