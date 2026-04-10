Simeone: “¿Presión y quejas del Barcelona? Vivimos en Madrid, estamos acostumbrados”

Dos días después del duelo de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones en el Camp Nou, con la queja formal del Barcelona a la UEFA por un posible penalti, en opinión del club azulgrana, que no fue pitado por el árbitro Istvan Kovacs por manos de Marc Pubill en un saque de portería, tuvo también sus ecos en la conferencia de prensa ofrecida por el técnico argentino, tras las palabras también este viernes de Hansi Flick, su homólogo en el conjunto catalán.

“Tengo que preguntarle por la queja formal por parte del Barcelona, acaba de hablar Hansi Flick que entiende esa queja, porque él piensa que hay dos errores por parte del colegiado. ¿No sé qué sensación tienes y si te preocupa que afecte toda esta presión mediática, la presión del Barcelona y también por los medios de Barcelona de cara al martes?”, cuestionaron al entrenador durante la rueda de prensa en Majadahonda.

“Soy muy respetuoso, vivimos en Madrid, así que estamos acostumbrados a ese tipo de situaciones para quién lo entienda, que es muy fácil de entender, así que no nos moviliza nada”, respondió Simeone.

Después, el técnico volvió a ser interrogado por su afirmación: “¿Se queja usted de la presión que hay aquí en Madrid, entiendo?

“No, yo no me quejé”, contestó el técnico.

“¿O dice que está acostumbrado a que aquí se presiona?”, insistió el periodista.

“No, yo respondí a la opinión que me dijeron que opinaban en Barcelona y estamos acostumbrados a que suceden estas cosas”, volvió a contestar el técnico argentino.

“¿Pero acá en Madrid?”, replicó el periodista.

“Sí, claro, en Madrid, donde vivimos”, contestó Simeone.

“¿Pero el Atleti también, cuando han pasado cosas así, se ha quejado de arbitrajes?”, le preguntaron de nuevo.

“Claro”, respondió el entrenador del Atlético de Madrid.

“¿O sea que es lícito por todas las partes?”, intervino de nuevo el periodista.

“Siempre, claro”, zanjó Simeone.