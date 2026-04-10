Simeone y la motivación en Sevilla: "Por tener esta camiseta, el escudo, la gente..."

El choque de este sábado llega para el Atlético entre la eliminatoria de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Barcelona, cuya ida fue el pasado miércoles y cuya vuelta será el próximo martes, y a una semana de jugarse el título de la Copa del Rey contra la Real Sociedad. Entre tanto partido trascendente, el conjunto rojiblanco tiene casi hecha su clasificación entre los cuatro primeros, con doce puntos de ventaja sobre el Betis, quinto.

"Hay un montón de motivos, que si quieres te puedo seguir diciendo", continuó el técnico, que también citó "la ilusión que tienen los chicos que seguramente les toque jugar".

El once del Atlético incluirá muchos cambios, entre el encuentro del pasado miércoles contra el Barcelona, todo lo que viene ahora y las bajas de Jan Oblak, Pablo Barrios, David Hancko, Johnny Cardoso, Koke Resurrección y Nico González. No repetirá nadie o casi nadie de la ida en el Camp Nou en Sevilla, con la posibilidad del debut de algún jugador del filial, como el central Dani Martínez, los laterales Javi Boñar y Julio Díaz o el media punta Rayane Belaid.

"Cuando uno es chico y tienen la oportunidad de jugar, está claro que aparecen un montón de situaciones en la cabeza, donde es más importante aislarse que estar pendiente de ello. Es verdad los que los demonios siempre están dando vueltas en nuestra mente y nuestro cerebro y nos invitan a querer relajarnos, querer tener miedo y ahí estará nuestra fuerza mental para salir de ese lugar, no darle espacios a estos demonios, que están siempre, y que uno juegue como lo viene haciendo todos los partidos", valoró.

También aparecerán futbolistas menos habituales en el once de Simeone. "Tenemos varios escenarios que se pueden hacer ver" a los jugadores con menos minutos cuando deben jugar un partido como el de este sábado, apuntó el técnico.

"Recuerdo Marc (Pubill) que empezó la temporada no teniendo minutos y hoy está siendo un jugador importante para el equipo. Robin (Le Normand) pasó por un momento que no lo veíamos de la mejor manera y hoy está siendo muy importante para el equipo nuevamente... y así puedo nombrar un montón de futbolistas. A Matteo (Ruggeri) le ha costado encontrar ese lugar, Hancko al inicio tampoco tenía esa continuidad que hubiese querido... Ellos saben, lo decimos siempre, lo confirmo, que para estar en el lugar que estamos compitiendo, con la cantidad de partidos que nos quedan por delante, necesitamos de todos", abundó Simeone.

Enfrente estará el Sevilla, al borde de la zona de descenso. "Es un tema mucho más profundo que una respuesta. No estoy ahí, en el lugar, para entender e interpretar todo lo que sucede, pero sí el Sevilla fue un lugar importante en mi carrera (jugó allí antes de fichar por el Atlético como centrocampista en 1994), en mi camino, en la persona que soy, cómo me trataron y cómo pude vivir en la ciudad, y desearle absolutamente lo mejor, que este sábado podamos hacer el partido que tenemos que hacer, porque necesitamos los puntos para seguir en el lugar donde queremos en Liga, y que termine de la mejor manera esta temporada", repasó.

LaLiga celebrará una jornada 'retro', con recuerdos del fútbol del pasado. "No se puede comparar. Vivimos en otra sociedad, en otro mundo, el fútbol tenía otra velocidad, tenía otra visión en el mundo y está claro que todo evoluciona hacia adelante. Aquello fue muy lindo, parecería que siempre lo que pasó anterioremente fue muy bueno, pero hoy tenemos una linda Liga, competitiva, unas competencias que son muy exigentes y las disfrutamos de tal manera como las disfrutábamos antes de otra manera", declaró.