Un partido de fútbol de benjamines en China deriva en una cadena de goles en propia puerta

El encuentro, disputado el 4 de abril en la división de Pekín de la quinta Liga China de Fútbol Base, enfrentó al Dongcheng Sports School Team 16 Orange y al Kickers Lan Team, que ya habían asegurado su clasificación y buscaban eludir el cuadro alto de eliminatorias, donde se concentran los equipos más competitivos.

Según detalló la federación en un comunicado difundido este viernes, durante la segunda mitad ambos conjuntos comenzaron a marcar de forma deliberada en su propia portería, con una sucesión de goles en propia meta que los guardametas no intentaron evitar y que acabó decidiendo el resultado.

Imágenes del partido difundidas en redes sociales muestran además cómo el comportamiento de uno de los equipos provocó la protesta inicial del rival, que terminó replicando la misma estrategia tras la falta de intervención arbitral.

La CFA calificó el incidente de "grave por su naturaleza" y advirtió de que "distorsiona los valores de los jóvenes" y "socava los fundamentos del desarrollo del fútbol", al tiempo que anunció la apertura de una investigación conjunta con las autoridades deportivas locales.

En un primer momento, la asociación de Pekín descalificó a ambos equipos de la competición y sancionó a varios entrenadores y responsables con un año de suspensión, medidas que posteriormente fueron endurecidas hasta la inhabilitación permanente en el ámbito local, a la espera de posibles sanciones a nivel nacional.

El caso ha suscitado además críticas sobre el diseño del sistema de competición, que premia a los primeros de grupo con un cruce más exigente, así como sobre la actuación arbitral, al no detener el partido pese a la evidente anomalía del juego.

Más allá de las sanciones, el episodio ha reabierto el debate sobre las dinámicas competitivas en el fútbol formativo, en un momento en el que China trata de reforzar su estructura de cantera y ampliar la participación en categorías base tras años marcados por problemas de credibilidad en este deporte a nivel profesional.