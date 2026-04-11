11 de abril de 2026 - 14:30
2-0. El Barcelona gana al descanso con un doblete de Ferran
Barcelona, 11 abr (EFE).- El Barcelona domina y gana al descanso del partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports que le enfrenta este sábado al Espanyol en el Spotify Camp Nou gracias a un doblete de Ferran Torres.
El delantero valenciano estrenó el marcador en el minuto 10 al cabecear un saque de esquina y amplió distancias en el 25, con una definición sutil ante Dmitrovic tras una asistencia con el exterior de la bota de Lamine Yamal en un contraataque.