Bordalás: "No podemos generar ilusiones que son muy complicadas"

Bordalás y su Getafe se enfrentarán al Levante el próximo lunes para cerrar la trigésimo primera jornada de la Liga española de fútbol. El conjunto azulón acumula una racha espectacular de seis victorias en los últimos ocho encuentros y es octavo a sólo tres puntos de las plazas continentales. El técnico del cuadro madrileño, quiso poner los pies en la tierra.

"Hemos ganado partidos que hemos tenido más acierto. Ha habido partidos que perdimos y merecimos más. Es una Liga de regularidad y el equipo está siendo regular. El equipo está siendo ambicioso, está unido y no nos marcamos objetivos a largo o medio plazo. Los jugadores son conscientes de que debemos ir paso a paso y pensar en los puntos", explicó.

"No va a ser difícil adaptarnos y entender bien el juego y a partir de ahí ver hasta donde somos capaces de llegar. No hay objetivos a corto o medio plazo. No podemos generar ilusiones a la gente que son muy complicadas sabiendo que hay plantillas muy buenas y ambiciosas que van a querer estar entre los mejores", agregó.

Bordalás avisó de que al Getafe le espera un partido complicado frente al Levante en el que tendrá "que competir al máximo nivel" si quiere obtener un buen resultado con el que dar continuidad a su buena racha.

"Al equipo le veo bien, mentalizado y con ilusión. Han trabajado bien y la verdad es que esperamos el partido con ilusión. Enfrente vamos a tener a un gran Levante que ha mejorado mucho en las últimas semanas a pesar de no haber cosechado un buen resultado en Anoeta. Creo que está haciendo las cosas muy bien y va a competir al máximo nivel. No tengo ninguna duda".

Además, indicó que es consciente de que su rival "se está jugando muchísimo" e insistió en que el Getafe quiere seguir compitiendo al máximo nivel "sin desviar el foco" en la dificultad del encuentro.

"Ellos se están jugando el descenso en estos momentos. Siguen en descenso pero están cerca de los puestos que dan la salvación. Para ellos va a ser una final y tenemos que afrontar el duelo con el máximo interés".

Asimismo, manifestó que no celebra nada hasta que no se consiguen los objetivos y aseguró que para él las victorias son un alivio a la ver que recordó que el Getafe todavía "no ha conseguido nada".

"Estábamos en una situación muy mala, no solamente en el inicio, incluso en el ecuador del campeonato teníamos muchas dificultades y pocos puntos. Siempre fuimos optimistas. El equipo no se cayó, siguió trabajando y creyendo y luego está claro que con la llegada de los jugadores en invierno nos ayudaron muchísimo. Ahora mismo el vestuario es una piña. Están todos muy unidos y les veo con ilusión de hacer cosas importantes" comentó.

"Siempre mis equipos han competido al máximo nivel. Venimos trabajando desde el primer día de temporada, no sin dificultades en las últimas jornadas. Estaba mirando un dato llamativo que no sabía porque no me interesa la clasificación ni nada. Solo me interesa el Levante. Somos el quinto equipo con más victorias del campeonato después del Real Madrid, Barcelona, Atlético y Villarreal. Si piensas un poco en todo lo que ha ocurrido, haber conseguido eso tiene un mérito tremendo", agregó.

Preguntado de nuevo por si Europa puede ser una realidad, reiteró que su equipo está centrado en el Levante y que aún no ha hecho nada porque "la salvación no se ha conseguido de forma matemática".

"El equipo va a seguir trabajando día a día para seguir creciendo y para sumar el mayor número de puntos. A partir de ahí, veremos que nos depara el futuro. Solo me preocupa el partido del lunes, tremendamente difícil, ante un equipo que está haciendo las cosas muy bien".

También habló sobre el uruguayo Martín Satriano, que llegó al Getafe cedido por el Lyon con una opción de compra que ha hecho efectiva después de marcar cuatro goles:

"Está claro que es un gran fichaje porque el chico ha venido con una gran ilusión. Es un gran futbolista que nos está ayudando mucho. Le auguro un gran futuro. Está entendiendo el juego, se ha adaptado rápido al equipo y a la Liga. Es muy competitivo. Típico jugador uruguayo también, como le pasa a Arambarri, que quiere ganar, tiene una mentalidad ganadora y que compite al más alto nivel. Ojalá tenga el rendimiento que tiene, pero es una gran inversión y un jugador con un gran futuro", culminó.