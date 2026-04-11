El Athletic busca crédito y el Villarreal, otro paso hacia la Liga de Campeones

El equipo rojiblanco regresa a 'La Catedral' con su credibilidad muy tocada después de la durísima derrota encajada en el Coliseum. Un duelo que encaraba con cierta ilusión tras ganar al Betis y animado con los esperados regresos de Nico Williams y Yeray y del que se marchó claramente superado y sin disparar entre los tres palos.

Un nuevo ejercicio de impotencia de los de Ernesto Valverde que se encuentran atrapados en un bucle de indefinción absoluta en el que de una semana a otra el objetivo va cambiando de mirar a Europa a los 42 puntos que le darían la permanencia.

En ese incómodo péndulo al que se ha subido el Athletic en una temporada que comenzó ilusionante y se está haciendo eterna, tanto para el equipo como el entorno, la meta de este partido es ganar y alcanzar los 41 puntos.

Para intentarlo, Valverde vivirá una situación inédita ya que tras recuperar a Andoni Gorosabel y Aitor Paredes, solo tiene la baja por lesión de Prados y deberá descartar jugadores por decisión técnica.

En cuanto al once se espera la vuelta al equipo titular de Iñigo Ruiz de Galarreta y Nico Williams en los puestos de Alejandro Rego y Alejandro Berenguer. La principal incógnita es si el técnico mantiene su apuesta por Daniel Vivian en una posición de lateral derecho sin dueño a lo largo del curso.

Por su parte, el Villarreal llega a Bilbao con la intención de recuperar la senda de la victoria tras la derrota cosechada en Girona el pasado lunes, y de conseguir una versión más competitiva lejos de La Cerámica, puesto que acumula tres encuentro sin ganar.

El equipo de Marcelino se mantiene tercero con 58 puntos, solo uno más que el Atlético, que es cuarto. No obstante, su colchón con el quinto, que es el Betis, es de 13 puntos, por lo que parece tener bien amarrada su plaza de Liga de Campeones.

El técnico asturiano mantiene las bajas de Logan Costa y Juan Foyth, los dos con lesiones de larga duración. Costa ya trabaja con el resto de sus compañeros, lo que hace pensar que podría empezar a entrar en breve en las listas, siempre que unas molestias en la rodilla no operada no vayan a más.

Otro futbolista que está ya recuperado es Ayoze Pérez, que estaba lesionado.

El entrenador 'groguet' avanzó esta semana que prepara algunos cambios tras no haber quedado satisfecho del juego del equipo en Girona.

Athletic Club de Bilbao: Unai Simón; Vivian, Yeray, Laporte, Yuri; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; Guruzeta.

Villarreal: Luiz Júnior; Santiago Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Cardona; Santi Comesaña, Pape Gueye, Nicolas Pepe, Buchanan; Gerard Moreno y George Mikautadze.