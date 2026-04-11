Oyarzabal y Guedes, suplentes ante un Alavés con un solo cambio

El técnico txuri urdin ha optado por un once bastante alternativo con las suplencias de Oyarzabal y Guedes y las titularidades de Óskarsson y cuatro centrocampistas. Además, Aritz Elustondo debuta como titular con Matarazzo, y tanto Barrenetxea como Caleta-Car repiten en el once a pesar de haber sido sustituidos la semana pasada por calambres.

Por parte babazorra, Quique Sánchez Flores repite el once de la pasada jornada salvo la titularidad de Abde Rebbach en el carril zurdo en detrimento de Yusi. El punta Diabaté repite como titular y Boyé tendrá que esperar su oportunidad desde el banquillo por culpa de unas pequeñas molestias que arrastra.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Caleta-Car, Aritz Elustondo, Sergio Gómez; Turrientes, Soler, Sucic, Brais Méndez; Barrenetxea y Óskarsson.

Alavés: Sivera; Ángel Pérez; Otto, Tenaglia, Parada, Abde; Blanco, Ibáñez, Guridi; Toni Martínez y Diabaté.