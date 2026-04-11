Pellegrini asegura que Osasuna "en su casa será un rival complicado y exigente"

El chileno, en la conferencia de prensa que ofreció tras la sesión preparatoria que dirigió en la ciudad deportiva bética, dijo que el mediapunta argentino Gio Lo Celso, ausente desde que jugará en Salónica (Grecia) a mediados de enero, regresa a su convocatoria y será "una incorporación muy importante" de cara al final de Liga.

Lo Celso "lleva dos semanas entrenando de forma normal", por lo que integra la lista de 24 jugadores, "uno de ellos no se vestirá", que Pellegrini desplaza a Pamplona, entre los que no están los lesionados Ángel Ortiz, Júnior Firpo e Isco Alarcón, que encara la recta final de su recuperación.

Sí figura entre los viajeros el delantero congoleño Cedric Bakambu, quien "está incorporado plenamente" al grupo tras haber "vivido una situación complicada", ya que "un país entero le exigía" estar en "la celebración" por haberse clasificado para el Mundial "y no puedes dar la espalda a tu país".

El técnico santiaguino resaltó "el compromiso con el club" de Bakambu, a pesar de este retraso en su vuelta a la disciplina del Betis, y señaló que "lo importante es que se ha reintegrado al trabajo", por lo que espera "que esté cuando antes a punto física y mentalmente" para competir.