2-0. Prestianni brilla en la victoria del Benfica ante el Nacional en Liga Portugal

El Benfica, que es tercero en la tabla, se puso por delante al poco de comenzar el encuentro, en el minuto 2, con un gol del noruego Andreas Schjelderup, quien tiró al segundo palo tras una jugada de Dedic y Prestianni.

Las 'águilas' aumentaron su ventaja en el 14', de nuevo gracias a una jugada de Dedic y Prestianni, que acabó con un pase de este último a Rafa Silva, que acabó rematando.

El Nacional, que es décimoquinto en la clasificación, perdió su gran oportunidad en la segunda parte con un gol anulado del central brasileño Zé Vítor, después de que el árbitro Fábio Veríssimo considerara que había cometido falta sobre Pavlidis, lo que finalmente fue confirmado por el VAR.

En el 73' el delantero colombiano del Benfica, Richard Ríos, fue sustituido por el argentino Barrenechea tras haber sido asistido en el césped por el equipo médico de los 'encarnados'.

Con esta victoria, el Benfica suma 69 puntos, por detrás del Sporting, con 71 puntos y que ganó el sábado (0-1) contra el Estrela Amadora, y del líder, el Oporto, con 73 puntos y que esta noche juega contra el Estoril.