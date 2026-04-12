Fútbol Internacional
12 de abril de 2026 - 15:52

Empate entre Boca e Independiente en La Bombonera

El argentino naturalizado paraguayo Milton Giménez (29 años) marcó el gol de Boca Juniors, de penal.
El argentino naturalizado paraguayo Milton Giménez (29 años) marcó el gol de Boca Juniors, de penal.234102+0000 ALEJANDRO PAGNI

Boca Juniors e Independiente empataron este sábado 1-1 en un clásico disputado en la Bombonera, la casa Xeneize, que le dio continuidad a la decimocuarta ronda del torneo Apertura del fútbol argentino.

Por ABC Color

Matías Abaldo abrió la cuenta para el Rojo de Avellaneda en el comienzo del partido y el argentino-paraguayo Milton Giménez, de penal, estableció el empate de Boca.

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Tras este resultado, Boca quedó con 21 puntos, a 3 del líder Estudiantes de La Plata, que también este sábado derrotó con el último aliento por 2-1 a Unión de Santa Fe.

Independiente, en tanto, con este punto llegó a 18 unidades y se ubica en la séptima posición, en una zona que este sábado registró el triunfo del Instituto de Córdoba por 1-0 ante el colista Deportivo Riestra.

Por la Zona B, en tanto, Independiente Rivadavia de Mendoza ratificó su liderato con el triunfo por 3-1 ante Argentinos Juniors, en un grupo que el viernes en el comienzo de la fecha dejó el triunfo por 1-0 de Belgrano de Córdoba ante Aldosivi de Mar del Plata.

Este domingo, en la continuidad de la ronda, Racing Club y River Plate animarán otro de los clásicos de la fecha en un día que completarán los encuentros Platense-Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Newell’s Old Boys-San Lorenzo, Atlético Tucumán-Tigre y Huracán-Rosario Central.

El lunes, entretanto, se jugarán otros cuatro juegos con el clásico del sur del conurbano bonaerense entre Lanús y Banfield como estelar y los restantes son Defensa y Justicia-Talleres, Sarmiento-Gimnasia y Vélez Sarsfield-Central Córdoba. EFE