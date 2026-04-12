Florentino Pérez: "Aquí nadie se rinde"

Después de perder la final de la Supercopa de España ante el Barcelona (3-2). de caer en los octavos de final de la Copa del Rey con el Albacete (3-2). y de colocarse a nueve puntos de distancia del líder de la Liga cuando restan siete jornadas, al Real Madrid solo le queda una bala para ganar un título: la Liga de Campeones.

Para ello, debe remontar el miércoles el 1-2 que consiguió el Bayern Múnich tras ganar en el estadio Santiago Bernabéu. Florentino Pérez, en su discurso ante los socios, dejó claro que el Real Madrid siempre pelea hasta el último instante por conseguir trofeos.

"Vosotros, que habéis dedicado vuestra vida al Real Madrid, sabéis bien que aquí nadie se rinde y que vamos a seguir luchando, año tras año, hasta el último momento para intentar seguir sumando títulos al mayor palmarés de la historia del deporte, que es el que tiene el Real Madrid", declaró.

"Venimos de ganar 58 títulos en los últimos 15 años, entre ellos 6 Copas de Europa de fútbol y 3 Copas de Europa de baloncesto. Esto demuestra nuestro nivel de autoexigencia, pero también nos lleva a hacer una reflexión: que valoremos las cosas en su justa medida y que seamos conscientes de las dificultades de conseguir cada triunfo y cada título", agregó.

También destacó cómo se encuentra en estos momentos su estadio, el Santiago Bernabéu, del que dijo que ahora está dotado de "mayor confort y seguridad" con la vista puesta en los aficionados y socios.

"Está preparado para que ningún partido, ningún evento, se vea alterado por las condiciones meteorológicas, y convertido en un icono vanguardista, moderno y uno de los grandes epicentros turísticos de nuestra ciudad. Es un orgullo para Madrid y para España", comentó.

También dijo estar orgulloso de la estabilidad económica del Real Madrid y destacó que es un club que lidera "los principales ránkings económicos internacionales y los de mayor prestigio".

Además, transmitió a los socios que suman 50 y hasta 60 años con el carnet que eso es algo extraordinario y una gran responsabilidad: "La de seguir transmitiendo a las nuevas generaciones lo que representa formar parte de este club, el club de las 26 Copas de Europa: 15 Copas de Europa de fútbol y 11 Copas de Europa de baloncesto".

Por último, habló sobre la universalidad del madridismo como gran fortaleza y señaló que 700 millones de personas están unidas a través de las redes sociales.

"Sienten el madridismo como algo que es universal, que traspasa todas las fronteras. Lo hemos vuelto a ver en el reciente documental que ha estrenado el club: En el Corazón de la Decimoquinta. Madridistas de todos los rincones del mundo emocionados por haber conseguido la última Copa de Europa, en Wembley. La sexta Copa de Europa que hemos ganado en los últimos 10 años", finalizó.