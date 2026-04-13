Argentina llegará a defender su liderato ante una Venezuela que busca sacudirse la derrota

La 'Vinotinto' saldrá al Estadio Metropolitano de la ciudad de Cabudare obligada a no ceder espacios para mantenerse en los primeros puestos de la clasificación, después de que descendiera desde la cima al tercer lugar tras su visita a las colombianas.

En ese cotejo, la central Verónica Herrera anotó para las criollas, en tanto que la volante Leicy Santos y la delantera Gisela Robledo dieron la victoria a las dueñas de casa.

El equipo cafetero quedó así en segundo lugar con 10 puntos, los mismos que Argentina, la nueva líder de este torneo que da dos cupos directos al Mundial 2027 de Brasil y dos a la repesca.

Las venezolanas se mantienen con 8 unidades.

En la primera de las tres fechas de esta ventana internacional, Argentina logró, por su parte, el viernes un triunfo como visitante ante Chile por 0-1 en Valparaíso, con gol de Florencia Bonsegundo, jugadora del Sporting Club de Portugal.

Abigail Chaves, del FC Nuremberg, destaca en esta convocatoria del seleccionado del entrenador Germán Portanova por ser la primera jugadora argentina que llega a la liga alemana.

Solana Pereyra, portera del San Lorenzo de la liga argentina, tiene el desafío de ocupar el puesto que durante años estuvo a cargo de Vanina Correa (41 partidos oficiales en la selección), de destacado nivel en el Mundial 2023 de Australia y Nueva Zelanda.

Después del partido del martes ante Venezuela, la 'Albiceleste' recibirá el sábado a Colombia en el estadio del club Lanús, en las afueras de Buenos Aires. Por su parte, la Vinotinto chocará ese mismo día con las representantes bolivianas.