Barrios ya se entrena con el grupo

Barrios ha sufrido dos lesiones musculares en los dos últimos meses. La primera, padecida el pasado 5 de febrero, lo mantuvo fuera de competición durante siete duelos. La segunda, en un entrenamiento posterior a su reaparición en el choque contra el Tottenham del pasado 10 de marzo, lo ha apartado de los últimos ocho partidos del conjunto rojiblanco.

A la espera de si entra ya o no en la convocatoria para el duelo de este martes contra el Barcelona o aguarda a la final de la Copa del Rey del próximo sábado frente a la Real Sociedad en Sevilla, Barrios ya se sumó con normalidad al grupo en la sesión matutina en el Centro Deportivo de la localidad madrileña de Majadahonda.

Ya está disponible también Johnny Cardoso, al que sí se espera en la lista ante el Barcelona tras recuperarse de una lesión muscular que lo ha mantenido de baja dos semanas y media, pero siguen fuera de acción tanto José María Giménez, con una dolencia muscular, como David Hancko, con una torcedura de tobillo.

Ambos son baja para el encuentro de este martes contra el Barcelona, al igual que Marc Pubill, que cumplirá un partido de sanción.