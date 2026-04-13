Colombia recibe a Chile con la mirada puesta en el liderato de Liga de Naciones Femenina

Al partido, que se disputará en el estadio Pascual Guerrero de Cali, las cafeteras llegan en el segundo lugar con 10 puntos, los mismos que la líder Argentina, mientras que La Roja es cuarta con siete unidades.

El certamen lo disputan nueve selecciones sudamericanas, menos Brasil, anfitriona del Mundial de 2027, con partidos a una sola vuelta tras los cuales se otorgan dos boletos directos a la Copa del Mundo, mientras que el tercer y cuarto lugar irán a una repesca intercontinental.

Las colombianas, dirigidas por Ángelo Marsiglia, vienen de vencer 2-1 a Venezuela con una notable actuación de las volantes Leicy Santos y Linda Caicedo, quienes serán titulares en el juego del martes con el propósito de llevar a su equipo a la victoria.

También se espera que aparezcan como inicialistas las centrales Carolina Arias y Jorelyn Carabalí; las laterales Ana María Guzmán y Manuela Vanegas; las centrocampistas Marcela Restrepo y Lorena Bedoya, y la volante Manuela Pavi.

La principal duda está en ataque, donde Gisela Robledo le puede arrebatar el lugar de centrodelantera a Maithé López tras haber anotado el gol de la victoria ante Venezuela.

Sobre el partido del martes, el seleccionador Marsiglia aseguró que Chile "es un rival importante, de hecho está entre las cuatro posiciones, las dos de clasificación directa y dos de repechaje".

"Hay que tener cuidado y preparar muy bien el partido, hemos hecho mucho video-análisis", expresó Marsiglia en declaraciones recogidas por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

La Roja, por su parte, viene golpeada tras haber perdido 0-1 con Argentina en Santiago, por lo que sabe que debe conseguir puntos de sus visitas a Colombia y Uruguay esta semana.

"Hay que tratar rápidamente de sacudirnos de este golpe duro y tratar de rescatar puntos a Colombia y Uruguay", expresó el seleccionador chileno, Luis Mena, tras el juego con Argentina y agregó: "tenemos que sumar para seguir con el sueño de ir al Mundial".

Para lograr ese cometido, el estratega contará con el liderazgo de la veterana portera Christiane Endler, del Lyon, así como con la experiencia de la defensora Camila Sáez, de Bristol City, y las mediocampistas Nayadet López, del Alavés, y Millaray Cortés, del Sevilla.