El Atlético-Barcelona, en 11 números

- 3 goles ha marcado Lamine Yamal en sus últimos cuatro encuentros de la Liga de Campeones, al anotar un tanto en los dos enfrentamientos de octavos de final contra el Newcastle y en la última jornada de la fase liga ante el Copenhague. La única excepción fue la ida del pasado miércoles contra el Atlético de Madrid en el Camp Nou.

- 5 goles ha recibido el Barcelona en sus 2 visitas de este curso al Metropolitano, en las que marcó dos tantos, ambos en el triunfo por 1-2 de hace una semana y media en LaLiga EA Sports. El 12 de febrero, en la Copa del Rey, cayó por 4-0 con los rojiblancos.

- 8 victorias y 2 empates resumen los 10 partidos jugados por el Atlético de Madrid en casa en competición europea contra rivales españoles.

- 10 de sus 24 partidos en campo rival en esta temporada los ganó el Barcelona por dos o más goles de diferencia.

- 11 eliminatorias europeas ha jugado el Barcelona contra adversarios de su país a doble partido, de los que sólo superó cuatro. Y sólo ha ganado 1 de sus 11 encuentros europeos como visitante contra equipos de la misma nacionalidad. La victoria corresponde al 0-2 en el estadio Santiago Bernabéu ante el Real Madrid de la ida de la semifinales de 2010-11.

- 115 victorias ha logrado el Barcelona por 81 del Atlético en sus 252 enfrentamientos entre todas las competiciones, según los datos oficiales de la UEFA, con 472 goles del conjunto azulgrana y 373 del rojiblanco.

- 21 partidos invicto en fase eliminatoria de la Liga de Campeones como local encadena el Atlético de Madrid. Su última derrota fue en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la campaña 1996-97, por 2-3 contra el Ajax en la prórroga en el Vicente Calderón.

- 23 encuentros como local ha jugado el Atlético de Madrid en esta campaña, con 19 victorias, un empate y tres derrotas, ninguna de ellas por más de un gol de diferencia, ya que cayó 0-1 con el Betis, 1-2 con el Bodo/Glimt y 1-2 con el Barcelona.

- 16 goles en 20 partidos de la máxima competición europea suma Julián Alvarez con el Atlético de Madrid, incluidos cuatro en sus últimos tres duelos.

- 1 vez solo de 38 ocasiones remontó un equipo una derrota por dos goles en el encuentro de ida en su casa en la Liga de Campeones. Fue el Manchester United frente al París Saint-Germain en el Parque de los Príncipes, en los octavos de final del curso 2018-19, cuando se impuso a domicilio en la vuelta por 1-3.