El campeón Cruz Azul apuesta a un milagro contra Los Angeles FC para seguir vivo

Dirigidos por el argentino Nicolás Larcamón, los Azules fueron humillados el pasado martes en su visita a los estadounidenses, que los vencieron por 3-0 con dos anotaciones del venezolano David Martínez y una del coreano Son Heung Min.

Además de perder por tres goles, los celestes no marcaron como visitantes, un criterio decisivo en caso de que la serie quede empatada, lo cual significa que si mañana los rivales anotan una vez, los mexicanos necesitarán cinco tantos para seguir vivos en el torneo.

Liderados por el gabonés Denis Bouanga, los estadounidenses del entrenador Marc Dos Santos saldrán con todo a favor, listos para aprovechar los espacios que Cruz Azul pueda dejar en su afán de atacar.

El equipo de Los Angeles muestra la defensa más segura de la temporada de la MLS y este martes buscará ratificarlo ante un oponente que lleva seis juegos sin ganar, cuatro en el torneo de liga y dos en la Concacaf.

La primera idea de Larcamón es no permitir goles. A partir de ahí apostará al milagro con un cuadro que no anota más de un gol en un juego desde el pasado 14 de marzo en el 2-2 con los Pumas UNAM en el torneo Clausura.

Los argentinos Agustín Palavecino y José Paradela y el uruguayo Gabriel Fernández serán las bujías ofensivas de los mexicanos, en el partido más complicado de lo que va de año.

El ganador de la serie enfrentará en la semifinal al mejor entre el Toluca y el Galaxy de Los Angeles, serie que va 4-2 en favor de los mexicanos.

Cruz Azul: Kevin Mier; Gonzalo Piovi, Erik Lira, Willer Ditta, Omar Campos, Jorge Rodarte; Jéremy Márquez, Carlos Rodríguez, Agustín Palavecino, José Paradela; Gabriel Fernández. Entrenador. Nicolás Larcamón.

Los Angeles FC: Hugo Lloris; Nkosi Tafari, Ryan Porteous, Eddie Segura, Sergi Palencia; David Martínez, Mark Delgado, Mathieu Choiniere; Son Heung Min, Denis Bouanga, Timhoty Tillman. Entrenador: Marc Dos Santos.

Estadio: Cuauhtémoc, en Puebla, centro de México.